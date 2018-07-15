هيئة تنظيم الاتصالات: انخفاض المكالمات المحلية عبر الهاتف المتنقل بنسبة 15% وازدياد استخدام البيانات بنسبة 16% بين 2016 و2017

المنامة في 15 يوليو/ بنا / نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تقريرا حول دراسة مقارنة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في الدول العربية للعام 2017. وتقوم الهيئة بإعداد هذه الدراسة نيابة عن الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد قامت الهيئة بتكليف شركة Strategy Analytics، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مقارنات تعرفات خدمات الاتصالات لإجراء هذه الدراسة. وتقارن هذه الدراسة أسعار خدمات الاتصالات في الدول العربية مع الأسعار في دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ (OECD).



وبحسب نتائج الدراسة والتي هي مبنيه على سلال متفق عليها، فإن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة في مملكة البحرين تعتبر من الأقل سعرًا على المستوى العربي. كما تبين الدراسة أن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة انخفضت بنسبة تصل إلى 33% بين عامي 2016 و 2017.

وأظهرت الدراسة أن عروض خدمات الهاتف المتنقل وتحديداً خدمات البيانات قد شهدت تغيرات ملحوظة في معظم الدول العربية خلال العام 2017 فيما يتعلق بالأسعار وحجم البيانات التي تتضمنها تلك العروض. وتبين الدراسة أن جميع عروض خدمات الهاتف المتنقل في اﻟﺑﺣرﯾن تتضمن خدمة البيانات بالإضافة إلى خدمة الصوت. كما تؤكد الدراسة أن مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة في البحرين يقدمون هذه الخدمات بأسعار أكثر تنافسية مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من عدم استمرار مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة في توفير خدمات البيانات غير المحدودة (مع تقليل سرعة تنزيل البيانات بعد استهلاك الحد الأقصى للبيانات) وقيامهم بخفض نطاق باقات الهواتف المتنقلة، إلا أن حجم البيانات المقدمة مع هذه العروض قد ازداد بشكل كبير في العام 2017. وتظهر الدراسة أن 46% من باقات الهاتف المتنقل المقدمة من المشغلين في البحرين تتضمن بيانات بسعة أكثر من 10جيجا بايت، وذلك في العام 2017 مقارنة بـ 9% في العام 2016. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في حجم البيانات المقدمة مع عروض الهاتف المتنقل لتواكب الزيادة في استخدام البيانات.

فاستنادًا إلى أحدث بيانات السوق، انخفض متوسط ​عدد ​دقائق المكالمات المحلية الصادرة من الهاتف المتنقل بنسبة 15%، في حين زاد استخدام بيانات الهاتف المتنقل بنسبة 16% بين عامي 2016 و 2017. وقد بلغ متوسط ​​الاستخدام الشهري للبيانات عبر خطوط الهاتف المتنقل في البحرين 9 جيجابيت في العام 2017 مقارنة بـ 2 جيجابيت في 2013. كما وأن 80% من المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل مشتركين في خدمات البيانات بنهاية العام 2017 مقارنةً بـ 50% في منتصف عام 2013.

وتعليقًا على ذلك، صرح القائم بأعمال المدير العام للهيئة، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "ان الهدف من هذه الدراسة هو مراقبة تطور سوق الاتصالات في مملكة البحرين وبالمقارنة مع الدول العربية والدول المتقدمة. وتصب هذه الدراسة في إطار تنفيذ واجبات الهيئة في حماية مصالح المستخدمين وتعزيز بيئة اتصالات تنافسية متقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. كما تعد هذه الدراسة إحدى المبادرات الهامة التي تقوم مملكة البحرين بتنفيذها على الصعيد الإقليمي".

واوضحت الهيئة انه ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على تقرير مقارنة أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة على موقعها الإلكتروني www.tra.org.bh .













ل.ب/خ.س



بنا 0742 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/15 - 49 : 10 AM