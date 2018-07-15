تويتر يوقف حسابيْن لروس متهمين بالتدخل في الانتخابات الامريكية

واشنطن في 15 يوليو / بنا / أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حسابين مرتبطين باثني عشر ضابط مخابرات روس وجه لهم المحقق الخاص روبرت مولر اتهامات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.



وقال تويتر إنه علق الحسابين اللذين ورد ذكرهما في لائحة الاتهام التي تزعم وجود مؤامرة واسعة النطاق لتنفيذ عملية اختراق متطورة ونشر وثائق على مراحل.



وقال متحدث باسم تويتر في بيان إن "الحسابين اللذين علقا لارتباطهما بشبكة حسابات سبق أن تم وقفها لعملها بشكل يمثل انتهاكا لقواعدنا".



ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات يوم الجمعة إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية باختراق شبكات كمبيوتر للحزب الديمقراطي في 2016 ، في أكثر اتهام تفصيلا ومباشرة من الولايات المتحدة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية.







خ.س



بنا 0711 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/15 - 16 : 10 AM