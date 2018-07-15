مقتل فلسطينييْن واصابة ثالث في انفجار داخل مبنى بغزة

غزة في 15 يوليو / بنا / قتل فلسطيني وابنه، وأصيب ثالث، صباح اليوم الأحد، جراء انفجار داخلي وقع في بناية سكنية غرب مدينة غزة.





وافادت وكالة الانباء الفلسطينية أن انفجارا هزَّ المنطقة الغربية من مدينة غزة، تبين أنه انفجار داخلي في بناية سكنية قرب برج الشفاء غرب المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة في البناية والمنازل المجاورة، فيما هرعت سيارات الاسعاف والاطفاء للمكان.

ولم يعلن بعد سبب الانفجار الذي وقع بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في القطاع.





خ.س



بنا 0644 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/15 - 51 : 09 AM