إصابة 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل شرق غزة غزة في 15 يوليو / بنا / أصيب أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء قصف طائرة إسرائيلية دون طيار، منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، أن طائرة دون طيار أطلقت صاروخاً على منزل في حي التفاح، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج وإصاباتهم متفاوتة.



وكان استشهد طفلان (15عاماً) و(16عاماً)، جراء إصابتهما في قصف الطيران الحربي لمبنى الكتيبة غرب مدينة غزة، بثلاثة صواريخ، فيما أصيب 25 فلسطينيا آخرين في قصف شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية على مواقع وأراضي وممتلكات في القطاع، في واحدة من أسوأ عمليات القصف منذ العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2014.





خ.س



بنا 0518 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/15 - 29 : 08 AM