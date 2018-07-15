ماي تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق

لندن في 15 يوليو / بنا / حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من احتمال ألا "يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق" بسبب محاولات نواب تقويض خطتها في هذا الصدد.



وقالت ماي في صحيفة ميل أون صنداي إن " بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا".

واوضحت قائلة ان "اتفاق خروجنا ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض".

واضافت " إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".



وكان وزيران كبيران في حكومة ماي استقالا الأسبوع الماضي وهما وزيرا البريكست والخارجية احتجاجا على خطط ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من التكتل في مارس المقبل. ويرى المعارضون لخطة ماي ان السياسات والتكتيكات تجعل من ترك المملكة المتحدة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة "يبدو أقل احتمالا".



خ.س



بنا 0457 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/15 - 16 : 08 AM