مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 15 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/سمو رئيس الوزراء يحرص على تحقيق اهداف التنمية.

/الاعداد للنسخة الخامسة من جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي للعمل الخيري.

/وزير المواصلات: اطلاق اول قمر اصطناعي بحريني بعد عامين.

/وزير الشباب والرياضة يوجه إلى إعادة فتح باب التسجيل في مدينة شباب 2030.

/سفيرنا لدى العراق: البحرينيون في النجف بخير.. والوضع حتى الآن لا يتطلب الإجلاء.

/افتتاح المقر الجديد للسفارة الهندية بالمملكة.

/بريطانيا تدعم جائزة الاميرة سبيكة العالمية للمرأة.

/نائب الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بحرص البحرين على مشاركة العالم تجاربه الناجحة في مجال التنمية المستدامة.

/مجلس التنمية:2.7 مليار دولار حجم تكنولوجيا المعلومات في 2020.

/الاشغال: المرحلة الثالثة من رصف صدد بانتظار الاعتماد المالي.

/دراسة بجامعة البحرين تكشف نشاطًا كثيفا للشباب البحريني على الإنترنت.

/الإمارات تكرم «فزعة شباب» البحرينية بمناسبة مئوية زايد.

/خطة أمريكية إسرائيلية لمهاجمة أهداف إيرانية.

/اتساع احتجاجات العراق والحكومة تعلن حالة التأهب.

/غارات جوية عنيفة للاحتلال على غزة.. والفصائل الفلسطينية ترد بقذائف الهاون.

/القضاء الأمريكي يتهم 12 عنصر استخبارات روسيًا بقرصنة الحزب الديمقراطي.

/حداد في باكستان بعد اعتداء استهدف تجمعا انتخابيا وأوقع 128 قتيلا.

/أفورقي يتعهد حل الخلافات مع أثيوبيا خلال زيارة تاريخية لأديس أبابا.

/فرنسا تحتفل بالعيد الوطني قبل المباراة النهائية للمونديال.

/العراق يضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى إثر احتجاجات في الجنوب.

/السعودية تعترض صاروخا حوثيا.

/الإمارات تطلق الأسبوع الإمــاراتــي-الـصـيـنــي احـتفاء بزيارة بينج «التاريخية».

/هــجوم بـسـيارتين مفـخــخـتين يستهدف القصر الرئاسي في مقديشو.

/الآلاف يتظاهرون بين فرنسا وإيطاليا احتجاجا على إغلاق الحدود أمام المهاجرين.

/انفجار وإطلاق نار قرب القصر الرئاسي في مقديشو.

/الحوثيون يتحصنون بمواقع أثرية.. وموجة نزوح كبيرة من زبيد.





و.ش



بنا 0448 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/07/15 - 15 : 08 AM