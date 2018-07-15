مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/07/15 - 15 : 08 AM
المنامة في 15 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/سمو رئيس الوزراء يحرص على تحقيق اهداف التنمية.
/الاعداد للنسخة الخامسة من جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي للعمل الخيري.
/وزير المواصلات: اطلاق اول قمر اصطناعي بحريني بعد عامين.
/وزير الشباب والرياضة يوجه إلى إعادة فتح باب التسجيل في مدينة شباب 2030.
/سفيرنا لدى العراق: البحرينيون في النجف بخير.. والوضع حتى الآن لا يتطلب الإجلاء.
/افتتاح المقر الجديد للسفارة الهندية بالمملكة.
/بريطانيا تدعم جائزة الاميرة سبيكة العالمية للمرأة.
/نائب الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بحرص البحرين على مشاركة العالم تجاربه الناجحة في مجال التنمية المستدامة.
/مجلس التنمية:2.7 مليار دولار حجم تكنولوجيا المعلومات في 2020.
/الاشغال: المرحلة الثالثة من رصف صدد بانتظار الاعتماد المالي.
/دراسة بجامعة البحرين تكشف نشاطًا كثيفا للشباب البحريني على الإنترنت.
/الإمارات تكرم «فزعة شباب» البحرينية بمناسبة مئوية زايد.
/خطة أمريكية إسرائيلية لمهاجمة أهداف إيرانية.
/اتساع احتجاجات العراق والحكومة تعلن حالة التأهب.
/غارات جوية عنيفة للاحتلال على غزة.. والفصائل الفلسطينية ترد بقذائف الهاون.
/القضاء الأمريكي يتهم 12 عنصر استخبارات روسيًا بقرصنة الحزب الديمقراطي.
/حداد في باكستان بعد اعتداء استهدف تجمعا انتخابيا وأوقع 128 قتيلا.
/أفورقي يتعهد حل الخلافات مع أثيوبيا خلال زيارة تاريخية لأديس أبابا.
/فرنسا تحتفل بالعيد الوطني قبل المباراة النهائية للمونديال.
/العراق يضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى إثر احتجاجات في الجنوب.
/السعودية تعترض صاروخا حوثيا.
/الإمارات تطلق الأسبوع الإمــاراتــي-الـصـيـنــي احـتفاء بزيارة بينج «التاريخية».
/هــجوم بـسـيارتين مفـخــخـتين يستهدف القصر الرئاسي في مقديشو.
/الآلاف يتظاهرون بين فرنسا وإيطاليا احتجاجا على إغلاق الحدود أمام المهاجرين.
/انفجار وإطلاق نار قرب القصر الرئاسي في مقديشو.
/الحوثيون يتحصنون بمواقع أثرية.. وموجة نزوح كبيرة من زبيد.
و.ش
بنا 0448 جمت 15/07/2018
عدد القراءات : 77
اخر تحديث : 2018/07/15 - 15 : 08 AM