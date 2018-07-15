رئيس الوزراء الفرنسي : قوات الامن احبطت 25 مخطط اعتداء منذ العام الماضي

باريس في 14 يوليو/ بنا / تمكنت قوات الأمن الفرنسية من احباط 25 مخطط اعتداء في فرنسا منذ شهر يناير من عام 2017م.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن الجهود المبذولة من قوات الأمن وبفضل "عملها السري" أسفرت عن إحباط 25 مخطط اعتداء مشيرا الى ان المشروع الذي تم إعلانه يوم الجمعة والذي نص على استحداث مركز قاض مكلف التعويض ضحايا الأعمال الإرهابية يكون نطاق صلاحيته على المستوى الوطني.

وقال فيليب إلى أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق مشروع لاستحداث مركز وطني للموارد والصمود تكون مهمته وضع سياسة متعددة التخصصات وعابرة للقطاعات لمعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية.









م خ



بنا 0313 جمت 15/07/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/07/15 - 31 : 06 AM