الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالقرب من محافظة صعدة عدن في 14 يوليو/ بنا / تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي اليوم من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من مركز مديرية "باقم" شمالي محافظة صعدة.





وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العقيد أديب الحاج،في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن قوات الجيش استكملت، اليوم تحرير وتأمين التباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى غرب أبواب الحديد، بالقرب من مركز مديرية "باقم".

وأضاف الحاج" أن الهجوم المباغت الذي نفذته قوات الجيش يوم أمس الجمعة، بإسناد من قوات التحالف العربي، ألحق بالمليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة".





م خ



بنا 2251 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/15 - 02 : 02 AM