المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الامني بغداد في 14يوليو/بنا/ عقد المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي اجتماعا طارئا اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني.



وذكرت وكالة الانباء العراقية ان المجلس بحث تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر وصفها بالمندسة مؤكدا في الوقت نفسه انه مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين اذ تعمل الحكومة من خلال بذل اقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين .

من ناحية اخرى نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اعلان حظر للتجوال في محافظتي النجف وميسان.



وقال في تصريح مقتضب لوكالة الانباء العراقية إنه"لا توجد اي أوامر بفرض حظر للتجوال في محافظتي النجف الاشرف وميسان، على اثر اندلاع تظاهرات لمواطنين يطالبون الحكومة بمزيد للخدمات في محافظاتهم".



كما أعلن مطار النجف الأشرف الدولي اليوم جاهزيته فنياً لاستئناف العمل وأن الكوادر الفنية والهندسية تقوم بصيانة الأضرار البسيطة التي لحقت به.



وذكرت رويترز عن مصادر في المخابرات العسكرية ووزارة الدفاع إن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في محافظات الجنوب.. فيما نقلت عن مصادر وصفتها بالمحلية ان عددا من المحتجين اقتحموا مبنى المحافظة في مدينة كربلاء .



س.ي



بنا 1944 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/14 - 22 : 11 PM