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ضابط اسرائيلي يقول ان الغارات على قطاع غزة اليوم هي الاكبر منذ عدوان 2014
2018/07/14 - 28 : 10 PM
القدس المحتلة في 14 يوليو/بنا/ قال سلاح جو الاحتلال الاسرائيلي ان سلسلة الغارات الجوية التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة طوال السبت واسفرت عن مقتل طفلين فلسطينيين هي الاكبر منذ عدوان 2014 التي شنتها على القطاع.

وقال المسؤول في سلاح الجو الضابط تسفيكا هايموفيتش للصحافيين " نتحدث عن أكبر ضربات هجومية منذ (عملية) الجرف الصامد" في اشارة الى التسمية التي اطلقتها اسرائيل على عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة عام 2014.


واكد ان الحملة الجوية "الواسعة النطاق" مستمرة من دون ان يحدد في شكل واضح ماهية الاهداف.

واوضح هايموفيتش ان نحو مئة صاروخ وقذيفة هاون اطلقتها حماس وفصائل اخرى من قطاع غزة، وتمكنت اسرائيل من اعتراض عدد منها عبر منظومتها المضادة للصواريخ علما بان غالبيتها قذائف هاون.

واضاف الضابط "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات الممكنة".

س.ي

بنا 1847 جمت 14/07/2018


عدد القراءات : 3         اخر تحديث : 2018/07/14 - 28 : 10 PM
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