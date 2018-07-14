محافظ الجنوبية يطلع على استعدادات جمعية البحرين لرعاية الوالدين لتنظيم جائزة "وفاء لأهل العطاء" المنامة في 14 يوليو/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ الجنوبية السيد أحمد البنا رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين وذلك بمكتب سموه بالمحافظة الجنوبية.



وخلال اللقاء أشاد سمو محافظ الجنوبية بما تسهم به الجمعية من جهود مباركه لخدمة العمل الخيري والإنساني وكل ما من شأنه الرعاية والإحسان لكبار السن مؤكدا بأن ما تقوم به الجمعية من أنشطة وفعاليات وما تقدمه من كافة أنواع الرعاية لكبار السن يؤصل أسمى القيم الدينية والاجتماعية والتربوية.



كما استمع سموه إلى إيجاز من قبل السيد أحمد البنا حول استعدادات الجمعية لتنظيم النسخة الخامسة من جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري "وفاء لأهل العطاء" التي تقام في الأول من أكتوبر بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين والتي سيتم الإعلان عن فرص المشاركة فيها خلال الفترة القادمة.



وتعد جائزة "وفاء لأهل العطاء" هي الأضخم من نوعها في تكريم النماذج الرائدة بمجال الخير والبذل والعطاء على مستوى الوطن العربي، وقد بلغ عدد المكرمين بالنسخ السابقة من الجائزة منذ انطلاقها عام 2013 (114) شخصية من ضمنهم معالي الدكتور عبدالله المعتوق مستشار سمو أمير دولة الكويت والوجيه جمعة الماجد من دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الشيخ عبدالله النعيم من مركز الملك سلمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.





ح ب/س.ي



بنا 1756 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/14 - 02 : 09 PM