وزير الخارجية يحضر حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الفرنسية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها المنامة في 14 يوليو/ بنا / حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية.



وبهذه المناسبة، تقدم معالي وزير الخارجية بخالص التهاني والتبريكات إلى الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق، معربا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية المتميزة مع الجمهورية الفرنسية، وما وصلت إليه من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم مصالح البلدين ويعود عليهما وعلى شعبيهما الصديقين بالنفع والخير، متمنيا للجمهورية الفرنسية دوام التقدم والازدهار.



ع إ ح/س.ي



بنا 1723 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/14 - 10 : 10 PM