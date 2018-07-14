وزير الخارجية يحضر حفل افتتاح مبنى سفارة الهند الجديد الذي افتتحته وزيرة الشؤون الخارجية الهندية المنامة في 14 يوليو / بنا / حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، حفل افتتاح مبنى سفارة جمهورية الهند الجديد لدى مملكة البحرين، الذي افتتحته معالي السيدة سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند بحضور سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.



وأكد معالي وزير الخارجية أن افتتاح مبنى سفارة جمهورية الهند الجديد في المنامة يعكس عمق علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وما تشهده من تقدم مستمر على المستويات كافة، وحرصهما على المضي قدمًا بتلك العلاقات وفتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك بشكل مثمر وتحقيق تطلعات البلدين والشعبين في المزيد من الرخاء والتنمية.



وأعرب عن خالص التهنئة لمعالي السيدة سوشما سواراج وأصحاب السعادة دبلوماسيي جمهورية الهند والجالية الهندية في مملكة البحرين لافتتاح مبنى السفارة الجديد في المنامة، متمنيًا لجمهورية الهند المزيد من الرقي والازدهار.



من جانبها، أعربت معالي السيدة سوشما سواراج عن سعادتها بالتواجد في مملكة البحرين وافتتاح مبنى السفارة الهندية الجديد والذي يجسد الروابط التاريخية والحضارية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين ودعم الجالية الهندية المتواجدة في مملكة البحرين، معبرة عن تقديرها للثقة المتبادلة والجهود المتواصلة على أعلى المستويات من أجل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وبما يصب في صالح البلدين الصديقين.



وكان سعادة السفير ألوك كومار سينها سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين قد رحب بمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومعالي السيدة سوشما سواراج في مبنى السفارة الجديد، معربًا عن شكره وتقديره لدعم معاليه وللجهود المبذولة والتي أثمرت افتتاح مبنى السفارة الجديد، مؤكدًا على قوة العلاقات الثنائية الممتدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند في شتى الأصعدة.







ع إ ح/س.ي



بنا 1722 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/14 - 14 : 10 PM