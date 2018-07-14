استشهاد طفلين فلسطينيين واصابة 14 اخرين في قصف اسرائيلي على غزة غزة في 14 يوليو/بنا/ استشهد طفلان فلسطينيان وأصيب عدد اخر مساء اليوم السبت جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية لمبنى خال غرب مدينة غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مراسلها أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ مبنى غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد الطفلين واصابة 14 فلسطينيا من المارة بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.



واوضح ان الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل استهداف المواقع والأراضي الزراعية في غزة، موقعا إصابات ودمارا وخرابا في ممتلكات المواطنين.



س.ي



بنا 1720 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/14 - 25 : 08 PM