بلدية الجنوبية تبحث تعزيز الشراكة المجتمعية مع جمعية مدينة عيسى التعاونية المنامة في 14 يوليو/ بنا /بحث مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله أوجه التعاون في الفعاليات والبرامج المجتمعية التي تنظمها البلدية، وذلك لدى لقائه في مكتبه بمبنى البلدية بالرفاع، مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية برئاسة السيد مجدي جاسم النشيط.



وأشاد المدير العام بالدور الذي تضطلع به جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على أهالي المنطقة، واستحسانه للكثير من الأفكار والمبادرات التي تتبناها الجمعية، وتتميز بطابعها النوعي المتميز.



وأعرب المدير العام عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين البلدية والجمعية في إطار الشراكة المجتمعية، بما يحقق تطلعات وطموحات أهالي مدينة عيسى في مختلف المجالات المتعلقة باختصاص البلدية.



من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة الجمعية مجدي النشيط على جهود البلدية في تجميل الشوارع وتوسيع الرقعة الخضراء، وتزيين المواقع بالأشجار والزينة في المناسبات الوطنية، واهتمامها بتطوير الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات وإصدار الرخص البلدية، والعمل على الحد من المخالفات والتجاوزات، مرحباً بالتعاون البناء المشترك بين الجانبين لخدمة الوطن والمواطنين.







ح ب/س.ي



بنا 1639 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/14 - 47 : 07 PM