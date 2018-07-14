خلال زيارة قام بها مع أمين عام العاصمة لبلدية دبي أبو الفتح : نعمل على تنمية وتطوير أصول "البلديات" دبي في 14 يوليو/ بنا / قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح أن الوزارة تعمل على تطوير أصول "البلديات" وتنمية الاستثمارات والأصول، مؤكدا في الوقت ذاته من أن عملية التطوير في أصول الوزارة وتنمية الاستثمارات يصاحبها عملية تطوير لجودة الخدمة التي تقدمها الوزارة.

وأوضح أبو الفتح الذي زار الأسبوع الماضي بلدية دبي بمعية مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة للاطلاع على تجربة الأسواق في مدينة دبي أن الزيارة تأتي للاطلاع على الأنظمة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب التي من الممكن الاستفادة منها لتطوير الأسواق في البحرين.



وقال " بدأنا منذ فترة ماضية في تصحيح وضع بعض الأسواق والاستثمارات التي تشكل إيرادات للبلديات مثل سوق مدينة عيسى الشعبي ومنطقة سلماباد إضافة الى السوق المركزي بالمنامة وغيرها من أملاك البلديات، وهناك خطة متكاملة في هذا الشأن "



وأضاف " تمتلك مملكة البحرين الكثير من مقومات جذب الاستثمار مما تقدمه من تسهيلات وخدمات ، وفي مجال الأسواق فإن مملكة البحرين تمتلك تجربة جيدة ، إلا أن التخصص أصبح اليوم أساس للتجارة العالمية ،والأسواق أصبحت اليوم اسواقا متخصصة ، فهناك أسواق خاصة لمواد البناء ، وأسواق خاصة بالأثاث ، وأسواق خاصة للطيور ، وغيرها من الأسواق المتخصصة التي تجتذب المهتمين والمعنيين بها " مشيرا الى أن "البلديات" تقوم بمراجعة وتقييم للكثير من ممتلكاتها والعمل على تطويرها بصورة أفضل وتنمية الموارد المالية بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أبو الفتح أن "البلديات" تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن تطوير الخدمات والأسواق المركزية وأملاك البلديات بما يعود بالنفع العام على المواطنين وتنمية موارد البلديات "



وتابع " تم عمل دراسات عقارية لمنطقة سوق المنامة المركزي والتي تشمل مجمع اللولو التجاري ومساحة مواقف سيارات المجمع ومساحة مواقف سيارات (بحرين ليمو) وميغا مارت هايبر ماركت ومارينا مول (مبنى ومواقف السيارات التابعة له) ".





ح ب/س.ي



بنا 1638 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/14 - 11 : 09 PM