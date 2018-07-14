الحكومة البريطانية تعرب عن دعمها لجائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة لندن في 14 يوليو/ بنا / أشاد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني سعادة السيد أليستير بيرت بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، معرباً عن دعم الحكومة البريطانية ومساندتها لهذه المبادرة القيمة من خلال زيادة الوعي بالجائزة والترويج لها في نطاق المملكة المتحدة وتوابعها.

وقال السيد بيرت في خطاب بعث به لمعالي سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد ال خليفة بأنه يأمل أن يحظى مرشحون من المملكة المتحدة بنيل الجائزة في دورتها الأولى خاصة وأنها تعكس أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني والأفراد المؤثرين في مجالات تنمية وتمكين المرأة والعاملين على تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة.



ويعمل كل من المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الخارجية من خلال لجنة تكافؤ الفرص على استثمار دور البعثات الدبلوماسية في الخارج، للترويج للجائزة التي تحظى بإشادة واهتمام واضح من قبل المؤسسات المختصة في الوسط المحلي والإقليمي والعالمي.



وتسعى الجائزة من خلال رؤيتها ورسالتها إلى توضيح درجة النضج الذي تشهده تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة على المستوى الوطني، ومساعي المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الرائدة في وضع منظومة متكاملة تضمن استدامة مشاركة المرأة البحرينية كشريك أساس في البناء الوطني.



وتأتي الجائزة ضمن أحد أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي، والسعي نحو تنفيذ أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل عام، وعلى وجه التحديد الهدفين الخامس والعاشر المرتبطين بتحقيق التوازن بين الجنسين. كما تهدف بشكل رئيسي إلى إبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في احداث التغيير الايجابي في واقعها وإنتاجية.



وتم وضع عدد من المعايير العامة للتأهل للفوز بالجائزة، أبرزها ابتكار منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات، واستدامة تطبيقها، والمساهمة في تقديم الخيارات والخدمات النوعية لمختلف الفئات العمرية من النساء وبما يدعم سياسات ومنهجيات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.



ويمكن للراغبين في المشاركة في الدورة الأولى للجائزة من مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة على العنوان التالي: http://www.womenglobalaward.org في موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل.



ح ب/س.ي



بنا 1634 جمت 14/07/2018





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