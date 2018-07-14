اجتمع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ..الوزير المطوع يؤكد حرص البحرين على توسيع مجالات التعاون مع اﻻمم المتحدة نيويورك في 14 يوليو/ بنا /عقد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء، مساء امس الجمعة اجتماعا مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمكتبها بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش تحضيرات مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.



وخلال الاجتماع أكد الوزير محمد المطوع حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المتخصصة.



واشاد المطوع بما يشهده التعاون بين الجانبين من مستويات متقدمة تعكس أهمية ترسيخ التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية وإمضاء الغايات السامية للسلام والاستقرار في العالم.



واستعرض المطوع استعداد مملكة البحرين لتقديم التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدا بما قدمته منظمة الأمم المتحدة من تعاون ودعم فني للمساهمة في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة.



وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أفاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.



وأشادت السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بالتعاون القائم بين منظمة الأمم المتحدة ومملكة البحرين، والتزام البحرين بدعم ومساندة جهود ومبادرات الأمم المتحدة في كافة المجالات.



واكدت أن تقديم البحرين لتقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، يعكس حرصا واضحا من جانب البحرين على مشاركة العالم تجاربها الناجحة لدعم الجهود الأممية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تمنياتها لمملكة البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والنماء.



ح ب/س.ي



بنا 1524 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/14 - 00 : 09 PM