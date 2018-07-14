في لقاء مع وكالة أنباء البحرين على انستغرام لايف .. وزير المواصلات والاتصالات: البحرين تواكب الركب العالمي في قطاع الفضاء لخدمة المتطلبات التنموية المنامة في 12 يوليو / بنا / أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، الوزير المسئول عن "هيئة البحرين لعلوم الفضاء" على أن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية الى تطوير إمكانيات مملكة البحرين وفتح مجالات تنموية متنوعة ومواكبة التطور المتسارع في العالم، كانت الدافع الرئيسي لدخول مملكة البحرين في قطاع الفضاء ليكون أحد القطاعات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في المستقبل.



وأشار الى أن الهيئة تعمل على تأسيس أول فريق بحريني مؤهل تأهيلا عاليا ليسهم في إطلاق أول قمر صناعي بعد عامين، وخلال خمس سنوات ستتمكن المملكة من تحقيق خطوات ملموسة نحو توظيف علوم الفضاء لخدمة التنمية ومواكبة الركب العالمي في هذا القطاع الهام.



و تحدث سعادة وزير المواصلات والاتصالات الوزير المسؤول عن هيئة البحرين لعلوم الفضاء في لقاء مباشر بثته وكالة أنباء البحرين ( بنا ) على حسابها في الإنستغرام @BNAnews حول أهمية قطاع الفضاء كقطاع ناشئ في مملكة البحرين ونتائجه المتوقعة على العملية التنموية في البلاد والدور الذي سيقوم به "فريق البحرين للفضاء" الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخرا.



وقال الوزير : منذ تسلم مسؤولية "هيئة البحرين لعلوم الفضاء" قبل ثلاثة أشهر أجرينا الكثير من الأبحاث واطلعنا على تجارب العديد من دول العالم التي ترصد وتخصص ميزانيات ضخمة بهدف تهيئة بنية تحتية ملائمة وتأسيس كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا في كافة القطاعات المرتبطة بالفضاء، كما تمت مقابلة العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.



وأشار إلى الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا القطاع والدور الذي يقوم في تحديد قوة الدول ومكانتها العلمية، فكان لابد لمملكة البحرين أن تلحق بهذا الركب العالمي وتعمل على الاستثمار في هذا القطاع، فكانت فكرة تأسيس "فريق البحرين للفضاء" وتأهيله وتزويده بالمهارات والمؤهلات المطلوبة ليكون نواة لتطوير هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة.



وبين انه ولتحقيق هذا الهدف أطلقت "هيئة البحرين علوم الفضاء" حملة تهدف الى استقطاب بحرينيين يشكلون نواة للفريق البحريني للفضاء مقدما شكره لكافة مؤسسات القطاع الخاص التي أبدت تعاونا واستعدادا كبيرين في رعاية هذا البرنامج الطموح.



وحول تفاصيل هذا البرنامج، قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد :" إن "هيئة البحرين علوم الفضاء " ستركز في هذه المرحلة على تكوين فريق من 10 أفراد من حديثي التخرج وذوي الخبرة العملية ممن لا تتجاوز أعمارهم الـ35 عاماً على أن يكونوا من خريجي الجامعات المعتمدة في تخصصات هندسية متنوعة تخدم أهداف تنمية هذا القطاع في المملكة.



وحول عملية الاختيار من بين المتقدمين، قال إن الهيئة قد تسلمت حتى الآن ما يقارب 400 طلب للانضمام للفريق معرباً عن تطلعه لاستلام المزيد من الطلبات حتى انتهاء فترة التقديم في 29 من شهر يوليو الحالي.



وأشار الوزير إلى عملية الاختيار مسئولية كبيرة يجب أن يكون الاستثمار فيها ناجحاً لذلك فإنها ستعتمد على معايير علمية وستتم بشفافية مطلقة من خلال لجنة مكونة من خمسة أفراد يمثلون الهيئة بالإضافة الى الاستعانة بمتخصصين من الخارج، مؤكدا أنه سيحرص شخصيا على أن يقوم بمقابلة المترشحين.



وحول البرنامج التدريبي قال:" ان عملية تدريب الفريق، الذي من المؤمل أن يتم توظيفه في شهر أكتوبر المقبل، ستمتد لمدة 24 شهراً حيث سيخضع المشاركون لبرنامج تدريبي عام داخل وخارج مملكة البحرين بما يضمن توفير قاعدة معلوماتية نحول الفضاء وأهميته وكيفية الاستفادة من التطبيقات الموجودة في هذا المجال والأقمار الصناعية ومكوناتها، بالإضافة الى برامج تطوير متعددة لاستيعاب كافة تلك المعلومات، من خلال التعاون مع مؤسسات دولية ذات خبرات دولية في هذا المجال.



وفي سؤال حول الدور الذي ستقوم به "جامعة البحرين" في هذا البرنامج أوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات الى أن "جامعة البحرين" تعد إحدى الجهات الأكاديمية الرئيسية التي ستتعاون معها الهيئة في تنفيذ البرنامج بالإضافة الى "بوليتكنيك" البحرين ، مشيرا في هذا الصدد الى أن الجامعات الأكاديمية في الدول المتطورة تحمل على عاتقها إطلاق الأقمار الصناعية بهدف إجراء دراسات بحثية معربا عن أمله في أن تقوم الجامعات البحرينية بهذا الدور مستقبلا، مؤكدا على أهمية وجود أساتذة وأكاديميين يعملون في هذا القطاع ويعدون البحوث لتطويره في مملكة البحرين.



وخلال اللقاء الذي شاهده ما يقارب من 4700 شخص أكد الوزير بأن الاحتياجات الوطنية تعد المحدد الرئيسي لنوعية و أحجام الأقمار الصناعية التي ستعمل الهيئة على تطويرها وإطلاقها في المستقبل، مؤكدا استمرار العمل و بتضافر كافة الجهود ليتم الانتهاء من بناء أول قمر صناعي خلال عامين ليسجل اسم مملكة البحرين في الفضاء أسوة بالدول الأخرى معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عن أول قمر صناعي بحريني خلال الستة أشهر القادمة ، مشيرا إلى أن العمل ينصب حاليا على بناء البنية التحتية حتى نصبح قادرين على بناء محطة أرضية متطورة وتشكيل فريق متكامل لتحليل المعلومات.



وحول كلفة المشروع قال الوزير :" إننا نعمل وفق إمكانيات مملكة البحرين و ما هو متاح لنا من موارد دون أن نثقل ميزانية الحكومة وفي هذا الصدد توجه بالشكر لكافة الشركات التي أبدت استعداها في دعم و تمويل هذا البرنامج، مؤكدا أن 15 شركة ساهمت في هذا البرنامج الوطني الطموح حتى الآن، ويتمثل دورها في دعم توظيف وتدريب المجموعة الأولية المختارة ضمن هذا البرنامج بالإضافة الى دعم وتمويل بناء القمر الصناعي الأول في البحرين وشراء البرمجيات اللازمة لتحليل المعلومات.



وتوجه وزير المواصلات والاتصالات بالشكر الجزيل الى الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين على الدعم والتعاون الكبيرين لهذا البرنامج من خلال إتاحة المجال للاستفادة من خبرات مؤسساتهما الفضائية التي حققت مراحل متقدمة في هذا المجال بالإضافة الى إجراء البحوث المشتركة متمنيا المزيد من التعاون في المستقبل فيما يخدم الأهداف المشتركة.



وأشار وزير المواصلات والاتصالات، سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد ، الوزير المسئول عن "هيئة البحرين لعلوم الفضاء" الى استخدامات الاقمار الصناعية المتنوعة والتي أصبحت مصدرا هاما من مصادر المعلومات و ضرورة لا غنى عنها في عالمنا المعاصر بدءاً بالاحتياجات التنموية والاستخدامات الأمنية والفنية والاستشعار عن بعد ومراقبة الأجواء ومعلومات الأحوال الجوية والبيئة والأرض ,وحتى الاحتياجات الترفيهية حيث يستفيد منها المواطن في متابعة كافة الأحداث العالمية في جهاز هاتفه أو عبر شاشات التلفزيون والمحادثات والاتصالات، لذا فإن دخول مملكة البحرين الى عالم الفضاء سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الجوانب التنموية في البلاد التي ستصب في صالح الوطن والمواطن.





ح ب/س.ي



بنا 1434 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/07/14 - 42 : 05 PM