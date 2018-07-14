رئيس الوزراء الفلسطيني: على المجتمع الدولي ان يترجم بيانات الشجب والاستنكار لجرائم اسرائيل إلى إجراءات عملية حازمة رام الله في 14 يوليو / بنا / قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن على المجتمع الدولي أن يترجم بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، من خلال الهجمة التهجيرية، ومحاولة طمس حضارة وتاريخ السكان الأصليين في هذه الأرض.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الحمد الله قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي في قرية الخان الأحمر، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، "إننا وبعد كل هذه العقود المتصلة من التشريد وسرقة الأرض والموارد والتوسع الاستيطاني، أحوج ما يكون لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي العسكري".



وحيا الحمد الله حراس الأرض من أهالي التجمع، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء المقاومة الشعبية السليمة، وحركة "فتح"، والحركات الوطنية والإعلاميين الذين احتشدوا للتصدي لمحاولة اقتلاع اصحاب الأرض، وإعطاء المقاومة الشعبية السلمية المزيد من القوة والعنفوان، حيث تمكنا بضغط شعبي ورسمي ودولي من انتزاع قرار بتأجيل عملية الهدم حتى منتصف الشهر القادم".



وأشار إلى أن إسرائيل أرادت بمخططاتها هذه عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، كذلك تنفيذ مخططتها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية، واعتبر أن في هذا العدوان المنظم على التجمعات البدوية تغيير للوقائع على الأرض، وتقويض لحل الدولتين ولإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة جغرافيا، من الخان الأحمر وجبل البابا وسوسيا وأم الجبال وأم الخير، حيث هناك تتجذر معركة حماية الأرض والوجود الفلسطيني، فهذه الأراضي هي امتداد طبيعي لأرضنا المحتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي لن تقوم إلا والخان الأحمر وكل التجمعات البدوية في قلبها.



وأكد، أنه يجب على العالم بأسره أن يتحرك لمنع نكبة جديدة يتعرض لها أهالي الخان الأحمر اللاجئون، الذين ذاقوا مرارة العديد من الويلات والمحن، وولدت أجيالا على هذه الأرض خلال عقود كثيرة على تغريبتهم وتهجيرهم. وتابع "إن الحكومة الفلسطينية عملت كجزء مهم من مسؤولياتها على تنفيذ مشاريع في المناطق المهمشة والتجمعات البدوية، والمناطق الواقعة خلف الجدار، كما تم استحداث هيئة محلية باسم الخان الأحمر في محافظة القدس، ضمن خطة استراتيجية موسعة لإنشاء هيئات ومجالس محلية لـ117 تجمعا سكنيا في المناطق المسماة "ج"، لتكون قادرة على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني فيها، وتلبية احتياجاتهم، وتثبيت وجودهم على هذه الأرض.



وقال "واجبنا يقتضي أن ننظم هذه الأرض التي يسكنها ويتملكها شعبنا الصامد، وأن نخلق الأجسام الإدارية والمؤسسية الكفيلة لرعاية شؤونهم، وقد عملنا أيضا على توفير الرعاية الصحية لعموم التجمعات البدوية المهددة، ومدهم بالتأمينات الصحية المجانية، وقررنا استثنائيا ومبكرا إطلاق العام الدراسي بعد غد الاثنين في المدرسة الوحيدة والمهددة في الخان الأحمر، التي تضم أطفاله وأطفال خمسة تجمعات بدوية مجاورة".



وأردف: "أشعر بكل الاعتزاز وأنا اتواجد هنا في الخان الأحمر التي على ارضها تحتدم معركة الصمود والشجاعة والوجود في وجه التطهير العرقي والترحيل القسري وارث البقاء والتشبث فيها، أشكر المتضامنين الدوليين وممثلي الدول الصديقة والشقيقة خاصة في الاتحاد الأوروبي الذين حرصوا على دعم صمود الخان الأحمر والتضامن مع أهله".



وأضاف: "إنه بفضل بسالتكم وصمودكم جميعا سطر الخان الأحمر قصة صمود وبقاء اسطوري ونموذج حي للتلاحم الرسمي والشعبي لحماية الأرض، وإعمال حقنا في العيش بحرية وكرامة في رحابها، حيث سيظل الخان الأحمر على الخارطة في قلب دولتنا ومشروعنا الوطني التحرري، ولن تفلح إسرائيل في اقتلاع وترحيل أبنائنا من هنا، وسنتكاتف جميعنا أفراد وجماعات لتعزيز بقائنا فيها، وصون هويتها، والوصول بالخدمات الحكومية اليها وستظل القدس بمقدساتها واحيائها وقراها ومخيماتها ومضارب بدوها وجهتنا وقبلتنا وبوصلة عملنا السياسي والقانوني والدبلوماسي، وعاصمتنا الأبدية التي لن نتنازل عنها او نساوم عليها أو ننساها".







م.ح.



بنا 1335 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/14 - 42 : 04 PM