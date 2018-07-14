وزير الصناعة والتجارة يعرب عن تقديره لطيران الخليج لالتزامها بمواعيد الرحلات في الإمارات العربية المتحدة المنامة في 14 يوليو / بنا / في ضوء حصول شركة طيران الخليج مؤخراً على تقدير خاص لالتزامها بمواعيد الرحلات في الوقت المحدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب سعادة السيد زايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، عن خالص شكره وتقديره للقوى العاملة في الناقلة الوطنية.



وقال سعادة وزير الصناعة والتجارة "أن هذا التقدير الذي حظيت به طيران الخليج في كل من دبي وأبوظبي يعد اعترافاً قيماً بجميع الجهود التي يبذلها موظفو شركة طيران الخليج للعمل معاً للمساهمة في تشغيل رحلات شركة الطيران في الوقت المحدد. مع 8 رحلات يومية إلى مطار دبي و 4 رحلات يومية إلى مطار أبو ظبي، ويعمل كل من مدير طيران الخليج في مطار دبي السيد أحمد حافظ ومدير طيران الخليج في مطار أبو ظبي السيد طارق العلوي بلا كلل لضمان وعد الشركة في التنقل السلس من وإلى البحرين وعبر شبكة طيران الخليج الممتدة. ويعد هذا التقدير مثال صغير لما تقدمه الناقلة، وموظفينا المخلصين الذين يمثلون الدعامة الاساسية لشركتنا. وأود أن أشكر جميع موظفي طيران الخليج الذين يساهمون في هذه الإنجازات وخاصة السيد حافظ والسيد العلوي وفريقهم في هذه المناسبة ".



وأضاف قائلا "تتمتع طيران الخليج بسمعة ممتازة عبر عملياتنا العالمية لالتزامها بمواعيد الرحلات في الوقت المحدد، وهو أمر ذو أهمية بالغة لمسافري الناقلة الوطنية. يسعدني هذا الإنجاز، وأتطلع إلى رؤية شركة طيران الخليج تواصل التفوق في عملياتها في جميع أنحاء العالم".



وكانت طيران الخليج قد كرُمت لإنجازاتها لعام ٢٠١٧ من قبل شركة مطارات دبي في مجال الالتزام بمواعيد الرحلات من فئة "أ" (2000 + تنقل) في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية السنوي الثاني الذي أقيم في فندق بارك حياة - دبي هذا العام. بالإضافة لذلك، تم تكريم شركة طيران الخليج من قبل مطار أبوظبي الدولي للالتزام بمواعيد الرحلات طوال شهر مايو 2018، حيث حققت شركة الطيران التزاماً بنسبة 94 ٪ في مواعيد رحلاتها وتجاوزت الهدف المحدد، حيث يجب أن تصل جميع رحلات مغادرة مطار أبوظبي الدولي إلى 80 %.



كما احتلت طيران الخليج المركز الأول في مجال الالتزام بمواعيد الرحلات في السنوات الأخيرة؛ حيث تم تصنيف الناقلة بشكل مستقل من قبل شركة تحليل معلومات الطيران في المملكة المتحدة (OAG) كثالث ناقلة دقيقة في مواعيد الرحلات في العام 2017 بين الناقلات الجوية للشرق الأوسط وأفريقيا ، بمتوسط الالتزام بمواعيد الرحلات بنسبة 80.22 ٪. بالإضافة إلى ذلك، صنفت طيران الخليج على أنها الخطوط الجوية الأكثر دقة في مواعيد الرحلات في العام 2016 من بين الناقلات الجوية لدول مجلس التعاون؛ كما احتلت المرتبة الأولى بين الناقلات الجوية الكبرى في حفل توزيع الجوائز الخامس للشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الالتزام بمواعيد الرحلات في العام 2013.













خ.ب/م.ح.



بنا 1308 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 116 اخر تحديث : 2018/07/14 - 14 : 04 PM