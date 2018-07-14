الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة موسكو في 14 يوليو / بنا / اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في اطار زيارته الحالية الى روسيا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع بوتين على تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة، خاصة ما يحدث في الخان الأحمر شرق القدس، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير واقتلاع السكان الأصليين.



وأشاد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء بالعلاقات الفلسطينية الروسية، مثمنا النجاح الباهر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا.







م.ح.



بنا 1203 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/14 - 51 : 03 PM