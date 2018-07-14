قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بإتجاه مدينة نجران الرياض في 14 يوليو / بنا / اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بإتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (12:52) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) بإتجاه أراضي السعودية، موضحا أن هذا الصاروخ كان بإتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد.



وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.





م.ح.



بنا 1127 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/14 - 50 : 03 PM