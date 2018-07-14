الخارجية الكويتية: الحدود الشمالية مع العراق يسودها الأمن والهدوء وليس هناك ما يدعو للقلق الكويت في 14 يوليو / بنا / أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم أن الأوضاع على الحدود الشمالية لدولة الكويت يسودها الأمن والهدوء وليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن تلك الأوضاع مشددا على أن الجهات الأمنية المختلفة تراقب عن كثب الأوضاع الأمنية هناك وتطوراتها.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر قوله إن دولة الكويت تتابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة في العراق والمتمثلة بالمظاهرات والاحتجاجات التي جرت هناك وتؤكد ثقتها بقدرة العراق على معالجة هذه الأحداث بما يحقق الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أبنائه.



وأعرب المصدر عن تمنياته بعودة الأوضاع الى طبيعتها والهدوء إلى ربوع العراق وتجاوز هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والتصدي لما يواجهونه من تحديات.



من جهتها أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها اليوم أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار وان ما يقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الاجهزة الامنية هو اجراء احترازي، مشيرة الى إن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر قام برفقة عدد من القيادات العسكرية للأجهزة الأمنية بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية للبلاد للوقوف على جاهزية القوات وعلى الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش الكويتي.





م.ح.



بنا 1116 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/14 - 21 : 02 PM