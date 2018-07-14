استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة رام الله في 14 يوليو / بنا / أسُتشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في قطاع غزة أن الشاب الشهيد يدعى محمد ناصر شراب (20 عاماً)، وقد استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة مساء أمس الجمعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكان قد أصيب برصاص قناصة الاحتلال، ووصفت اصابته بالخطيرة وأعلن عن استشهاده صباح اليوم.



وكان الطفل الفلسطيني عثمان رامي حلس (15 عاماً) أيضا قد استشهد أمس الجمعة جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة غزة.



وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ 30 مارس الماضي إلى 139 شهيداً في قطاع غزة.







م.ح.



بنا 0848 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/14 - 01 : 12 PM