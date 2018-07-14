الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يترأس فريق البحرين المشارك في تمرين "REV2" في فيينا فيينا في 14 يوليو / بنا / ترأس سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة فريق مملكة البحرين المشارك في تمرين "REV2" المعني بالتعامل مع الحوادث الاشعاعية والنووية الذي نظمه مركز الطوارئ والحوادث التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة في فيينا.





واكد سعادته ان هذا التمرين يأتي ضمن إطار اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث الإشعاعية والنووية وطلب المساعدة في حالات الطوارئ النووية من اجل ان يكتسب الفريق البحريني المزيد من الخبرات في عملية الإبلاغ المبكر عن الحوادث الاشعاعية والنووية وإعداد التقارير الخاصة بها، بالإضافة إلى التدريب على آلية طلبة المساعدة في مثل هذه الحالات، حيث خاض الفريق البحريني عدة تجارب عملية تضمنت عدد من سيناريوهات الحوادث الإشعاعية والنووية المتنوعة.



وعلى هامش التمرين اجتمع سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وأعضاء الفريق البحريني مع المسؤولين عن برنامج التعاون مع مملكة البحرين في مجال الأمن النووي وأمن المصادر المشعة في الوكالة، حيث تم الاتفاق على عقد ورشة عمل وطنية في البحرين تتعلق بتقييم المخاطر الإشعاعية والنووية، وإنشاء سجل خاص بها، وكذلك تدريب عدد من ذوي الاختصاص في البحرين على إدراج الأمن النووي وأمن المصادر المشعة في الأدوات والأطر القانونية المعتمدة لدى المملكة.



واشار سعادة الدكتور محمد بن دينه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يجري الاتصالات اللازمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل اتمام عملية شراء وتركيب المرحلة الثانية من شبكة الإنذار الإشعاعي المبكر، والاستفادة من خبرات الوكالة الواسعة في وضع أفضل المواصفات للمحطات الجديدة، موضحا سعادته أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد زودت مملكة البحرين بخمس محطات والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من نشر شبكة الإنذار الإشعاعي المبكر في البحرين.



ع م



ن.ع/م.ح.



بنا 0648 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/14 - 57 : 09 AM