تحويل مسار طائرة ركاب متجهة الى كرواتيا الي مطار فرانكفورت بألمانيا بسبب اعياء عدد كبير من الركاب برلين في 14 يوليو / بنا / أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية إن طائرة ركاب كانت متجهة من دبلن إلى مدينة زادار الكرواتية قد تم تحويلها في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث قوله إنه تم نقل نحو 30 راكبا إلى مستشفى محلي بعد شعورهم بالإعياء أثناء الرحلة، ويعتقد أن انخفاض الضغط داخل الطائرة كان هو سبب المشكلة.



وقال المتحدث باسم الشرطة "اشتكى الركاب من صداع وألم في الأذن، كما أصيبوا بالغثيان".



وكان هناك 189 راكبا على متن الطائرة.



ونقل رجال الإسعاف الركاب المرضى إلى المستشفى بينا قضى بقية الركاب الليل في المطار .



وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه لم يتضح بعد ماذا حدث على متن الطائرة، إلا أنه تم فتح تحقيق في الحادث.



م.ح.



بنا 0634 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/14 - 38 : 09 AM