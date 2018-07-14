مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/07/14 - 03 : 09 AM
المنامة في 14 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس الفرنسي باليوم الوطني لبلاده
/ سمو رئيس الوزراء يتلقى برقيات تهنئة بنجاح حفيدة سموه بتنفيذ أول طلعة جوية لها على متن طائرة قتالية
/ سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء تايلند بنجاح عملية إنقاذ أطفال الكهف
/ وزير شؤون مجلس الوزراء يجتمع مع المسؤول الاممي عن تقديم التقارير الوطنية
/ البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في باكستان
/ البحرين تستعرض تجربتها الناجحة لإصلاح سوق العمل في حلقة نقاشية بالأمم المتحدة بعد غد
/ البحرين تشارك في ورشة عالمية لجراحات البلازما "الكوبليشن" وتستعرض تجربتها في هذا الجانب
/ مدينة شباب 2030 تمنح المشاركين فرصًا استثنائيةً لإثراء تجربتهم ومساندة مشاريعهم
/ منظمة تابعة لـ"حزب الله"تمجد جماعة سرايا الأشتر
/ ماي: ناقشت مع ترامب ما يمكن عمله بشأن الملف الإيراني
/ الكونغرس الأمريكي ومسؤولون امريكيون قلقون بشأن مخزون اليابان من البلوتونيوم
/ 128 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف تجمعًا انتخابيا في باكستان
/ السيطرة على حريق ضخم في محيط مطار القاهرة
م.ح.
بنا 0554 جمت 14/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/14 - 03 : 09 AM