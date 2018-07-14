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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/07/14 - 03 : 09 AM
المنامة في 14 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس الفرنسي باليوم الوطني لبلاده

/ سمو رئيس الوزراء يتلقى برقيات تهنئة بنجاح حفيدة سموه بتنفيذ أول طلعة جوية لها على متن طائرة قتالية

/ سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء تايلند‎ بنجاح عملية إنقاذ أطفال الكهف

/ وزير شؤون مجلس الوزراء يجتمع مع المسؤول الاممي عن تقديم التقارير الوطنية

/ البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في باكستان

/ البحرين تستعرض تجربتها الناجحة لإصلاح سوق العمل في حلقة نقاشية بالأمم المتحدة بعد غد

/ البحرين تشارك في ورشة عالمية لجراحات البلازما "الكوبليشن" وتستعرض تجربتها في هذا الجانب

/ مدينة شباب 2030 تمنح المشاركين فرصًا استثنائيةً لإثراء تجربتهم ومساندة مشاريعهم

/ منظمة تابعة لـ"حزب الله"تمجد جماعة سرايا الأشتر

/ ماي: ناقشت مع ترامب ما يمكن عمله بشأن الملف الإيراني

/ الكونغرس الأمريكي ومسؤولون امريكيون قلقون بشأن مخزون اليابان من البلوتونيوم

/ 128 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف تجمعًا انتخابيا في باكستان

/ السيطرة على حريق ضخم في محيط مطار القاهرة



م.ح.

بنا 0554 جمت 14/07/2018


عدد القراءات : 24         اخر تحديث : 2018/07/14 - 03 : 09 AM
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