مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 14 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس الفرنسي باليوم الوطني لبلاده



/ سمو رئيس الوزراء يتلقى برقيات تهنئة بنجاح حفيدة سموه بتنفيذ أول طلعة جوية لها على متن طائرة قتالية



/ سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء تايلند‎ بنجاح عملية إنقاذ أطفال الكهف



/ وزير شؤون مجلس الوزراء يجتمع مع المسؤول الاممي عن تقديم التقارير الوطنية



/ البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في باكستان



/ البحرين تستعرض تجربتها الناجحة لإصلاح سوق العمل في حلقة نقاشية بالأمم المتحدة بعد غد



/ البحرين تشارك في ورشة عالمية لجراحات البلازما "الكوبليشن" وتستعرض تجربتها في هذا الجانب



/ مدينة شباب 2030 تمنح المشاركين فرصًا استثنائيةً لإثراء تجربتهم ومساندة مشاريعهم



/ منظمة تابعة لـ"حزب الله"تمجد جماعة سرايا الأشتر



/ ماي: ناقشت مع ترامب ما يمكن عمله بشأن الملف الإيراني



/ الكونغرس الأمريكي ومسؤولون امريكيون قلقون بشأن مخزون اليابان من البلوتونيوم



/ 128 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف تجمعًا انتخابيا في باكستان



/ السيطرة على حريق ضخم في محيط مطار القاهرة







م.ح.



بنا 0554 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/14 - 03 : 09 AM