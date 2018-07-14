الطقس في مملكة البحرين: حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 14 يوليو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في نشرتها الجوية أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



وستكون الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً وتقل سرعتها لتصل من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.



وحذرت الأرصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة داعية الى اتخاذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



ودرجة الحرارة العظمى 42 مئوية.. والصغرى 32 مئوية.



اما الرطوبة النسبية العظمى فستكون 75 % ..والصغرى 20%.





ن.ع/م.ح.



بنا 0531 جمت 14/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/14 - 58 : 08 AM