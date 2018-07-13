وزير شؤون مجلس الوزراء يجتمع مع المسؤول الاممي عن تقديم التقارير الوطنية نيويورك في 13 يوليو/ بنا / عقد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الجمعة في مقر الامم المتحدة مع السيد إريك أولسن المسؤول الاممي عن تقديم التقارير الوطنية وذلك على هامش تحضيرات مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.







وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أفاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث أكد الوزير محمد المطوع حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المتخصصة.



و اكد المطوع استعداد مملكة البحرين لتقديم التقرير الوطني الطوعي الأول والذي يتضمن استعراضا لما أنجزته المملكة في مجال التنمية المستدامة، وجهودها لمواءمة ودمج أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة.



من جانبه اشاد السيد إريك أولسن، بالتعاون القائم بين منظمة الأمم المتحدة ومملكة البحرين، والتزام البحرين بدعم ومساندة جهود ومبادرات الأمم المتحدة في كافة المجالات.



واشار إلى أن مبادرة البحرين تقديم تقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، يعكس حرصا واضحا من جانب البحرين على مشاركة العالم تجاربها الناجحة لدعم الجهود الأممية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ح ب/س.ي



بنا 1945 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/13 - 54 : 10 PM