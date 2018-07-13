نائب وزير الخارجية الاندونيسي يستقبل سفير المملكة لدى جاكرتا جاكرتا في 13 يوليو/ بنا / استقبل سعادة السيد عبد الرحمن فاخر نائب وزير الخارجية بجمهورية اندونيسيا، سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين في جاكرتا.







وخلال اللقاء هنأ سعادة السفير نائب وزير خارجية اندونيسيا بمناسبة انتخاب جمهورية اندونيسيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة للفترة 2019-2020، كما قدم موجزاً واضحاً حول جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والدور الرائد لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رئيسة المجلس الاعلى للمرأة في مجال تمكين المرأة، وأن هذه الجائزة العالمية خير دليل على ذلك.



وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية زيادة تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.



ح ب/س.ي



بنا 1910 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/13 - 23 : 10 PM