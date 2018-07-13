الشيخ عبدالله بن راشد يؤكد بأن مبدأ الشراكة المجتمعية النابع من النهج الإصلاحي لجلالة الملك هو سبب نجاح برنامج معاً لمكافحة العنف والإدمان واشنطن في 13 يوليو/ بنا / شارك سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كمتحدث رسمي في أعمال مؤتمر التدريب الدولي لمنظمة تعليم مقاومة تعاطي المخدرات DARE في دورته الواحدة والثلاثين، بناءً على الدعوة التي وجهت إليه من القائمين على المؤتمر وذلك اعترافاً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين بمكافحة العنف والإدمان بما في ذلك حرصها على حماية الناشئة والشباب، بوجه خاص، من خلال التوعية والتعليم.







وخلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة خلال أعمال المؤتمر، أكد بأن مملكة البحرين كانت سباقة بالعمل على مكافحة ظاهرة العنف والإدمان في إطار شراكة مجتمعية تقوم على بناء جسور تواصل بين رجال الأمن والتلاميذ، من خلال توعية وتعليم الناشئة والشباب على مقاومة تعاطي المخدرات وتجنب العنف، ومساعدتهم في صناعة القرار الصائب، وهي بالتالي شراكة مجتمعية تستمد مبادئها من النهج الإصلاحي الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وأضاف سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة بأن مملكة البحرين كانت أول دولة في المنطقة شاركت في أعمال مؤتمر التدريب الدولي لمنظمة تعليم مقاومة تعاطي المخدرات، وذلك في دورته الخامسة والعشرين التي أقيمت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وأدى هذ التعاون إلى إطلاق برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً" في المملكة، والذي أصبح مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي.



وأشاد خلال كلمته بالجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لا سيما في مكافحة آفة المخدرات والعنف ضمن فئة الشباب والناشئة، والتي شهدت من خلالها المدارس الوطنية تراجعاً في السلوكيات السلبية بلغت 54% خلال السنوات الثلاث الماضية.



من الجدير بالذكر، فإن برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً" قد انطلق بمبادرة من سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة وبالتعاون مع منظمة تعليم مقاومة تعاطي المخدرات DARE في عام 2011 وذلك من خلال منصبه السابق كمحافظ المحافظة الجنوبية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والذي شهد منذ انطلاقته مشاركة أكثر من 68 ألف طالب وطالبة تلقوا برامج تعليمية في الوقاية من العنف والمخدرات.



ح ب/س.ي



بنا 1829 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/13 - 37 : 09 PM