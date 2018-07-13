معهد البحريـن للتدريب ينظم حفل ختـام العام التدريبي

المنامة في 13 يوليو/ بنا / نظم معهد البحرين للتدريب حفل ختام العام التدريبي 2017-2018، حيث تم عرض أبرز إنجازات المعهد خلال هذا العام، وتكريم الموظفين الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات التي ارتقت بمكانة المعهد كمؤسسة تدريبية مهنية.



وأشادت الدكتورة سماح العجاوي القائم بأعمال مدير عام المعهد خلال الحفل بجهود أعضاء الهيئة التدريبية ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام التدريبية، التي انعكست بشكل إيجابي على المستوى التدريبي والتعليمي والشخصي لمتدربي المعهد، منوهةً بأبرز إنجازات الأقسام التدريبية على صعيد دعم المتدربين، وتطوير العمليات والإجراءات، وتدريب وتطوير الموظفين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخارجية والشراكة المجتمعية، وتسكين العديد من البرامج النظامية على الإطار الوطني للمؤهلات.



وأكدت العجـاوي على كفاءة العملية التدريبية في المعهد، التي ساهمت في تخريج كوادر وطنية تشغل العديد من وظائف سوق العمل المحلي، مشيرةً إلى أن المعهد يعتزم تنفيذ عدة مشروعات خلال العام التدريبي المقبل، بهدف الارتقاء بالعملية التدريبية والتعليمية لمنتسبي المعهد.



ح ب/س.ي



بنا 1739 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/07/13 - 46 : 08 PM