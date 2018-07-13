الامم المتحدة تدعو لتوفير 85 مليون دولار لتمويل المساعدات الانسانية في جنوب غرب سوريا جنيف في 13 يوليو /بنا/ دعت الامم المتحدة اليوم لتوفير 85 مليون دولار لتمويل المساعدات الانسانية المنقذة للحياة في جنوب غرب سوريا وذلك بعد عملية تقييم للاحتياجات قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



واكدت المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة للشئون الانسانية "اوتشا" فانسيا هوجنن، ان هناك اكثر من 300 الف شخص متضرر من الهجمات الدائرة في جنوب غرب سوريا، داعية الى السماح بالوصول الآمن وبدون عوائق للمساعدات الانسانية لجميع المحتاجين.



واوضحت ان الامم المتحدة والشركاء قدموا المساعدات الغذائية لنحو 8630 شخصاً ، وتعمل على توزيع المزيد في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.





س.ي



بنا 1653 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/13 - 25 : 08 PM