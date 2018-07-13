أمانة العاصمة تكرم أعضاء مجلس الأمانة المنامة في 13 يوليو/ بنا / تحت رعاية وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف، كرمت أمانة العاصمة أعضاء مجلس أمانة العاصمة وذلك بمناسبة انتهاء دور الانعقاد للفصل التشريعي الرابع 2014 – 2018.



واكد رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد الخزاعي في كلمة القاها بهذه المناسبة على أن العمل البلدي هو بادرة الإصلاح التي قادها صاحب الجلالة لإيمانه ونظرته الثاقبة بأهمية الخدمات البلدية وتطوير المناطق، مدللا أن مجلس الأمانة وضع أهدافا استراتيجية تحت مظلة رؤية القيادة لتكون عاصمة مملكة البحرين رائدة ومتطورة بخدمات متميزة ومستدامة.



وأشار الى سعي لجان المجلس لوضع برامجها نحو تحقيق عاصمة صديقة للبيئة ذات خدمات راقية ينعم ساكنوها بجودة الحياة، مزدهرة بالشراكة الاجتماعية والاقتصادية ومتطورة بالقوانين والتشريعات البلدية.



وذكر مدير عام أمانة العاصمة الشيخ المهندس محمد بن أحمد آل خليفة أن أعضاء مجلس أمانة العاصمة ساهموا بإنجاح التجربة الأولى لمجلس أمانة العاصمة واثراء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه من خلال تحقيق الكثير من تطلعات وآمال قاطني مملكتنا الغالية.



وأضاف، أن هذا التكريم ما هو الا تقدير وعرفان لجهود وإخلاص أعضاء مجلس امانة العاصمة الذين أسهموا بتطوير العمل البلدي في سبيل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.



بعد ذلك قدم وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشئون البلديات الدروع التذكارية لأعضاء مجلس امانة العاصمة شاكرين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن طوال دور الانعقاد الرابع 2014 – 2018 م.



ح ب/س.ي



بنا 1612 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/13 - 40 : 07 PM