وزارة الأشغال تنظم ورشة عمل للإدارة العليا حول أمن المعلومات المنامة في 13 يوليو/ بنا / نظمت إدارة تقنية المعلومات بشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل للإدارة العليا بالوزارة حول أمن المعلومات، وذلك بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.



وقدم الورشة السيد يوسف مثنى رئيس البنية لأمن المعلومات في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتضمنت الورشة الحديث عن أهمية أمن المعلومات وكيفية التعامل مع المخاطر الأمنية التي تواجه المستخدمين في ظل ازدياد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والشبكة المعلوماتية (الإنترنت).



وتطرق السيد يوسف لأهم أنواع المخاطر الأمنية السيبرانية والحلول المستخدمة في مواجهة هذه المخاطر والقوانين والمخالفات الخاصة بأمن المعلومات واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية لضمان الاستخدام الآمن للمعلومات وبرامج التواصل والشبكات.



واكد مدير إدارة تقنية المعلومات السيد هشام ساتر أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لموضوع أمن المعلومات، حيث تبنت آخر التقنيات والإجراءات التي تتعلق بأمن المعلومات، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في تقديم مثل هذه الدورات لجميع موظفي الوزارة.



ونوه إلى أن الحكومة الالكترونية أشادت بجهود الوزارة التي تعتبر من الوزارات المتقدمة في مجال أمن المعلومات وحصلت الوزارة على المستوى الثاني من أمن المعلومات السيبرالية وتم تكريمها من قبل وزير الداخلية.



الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج إدارة تقنية المعلومات بشؤون الأشغال للتوعية الأمنية والذي يضم عدداً من المبادرات التوعوية الخاصة لموظفي الوزارة بهدف رفع الثقافة الأمنية السيبرانية وتطوير قدرات التعامل مع المخاطر الأمنية وزيادة الوعي عند استخدام خدمات الحاسب الآلي والحواسيب الشخصية للولوج إلى الشبكة الحكومية أو الشبكات والبرامج الخارجية.



ح ب/س.ي



بنا 1610 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/13 - 22 : 07 PM