مقتل 70 واصابة 120 في هجوم انتحاري على تجمع انتخابي في باكستان

كويتا (باكستان) في 13 يوليو /بنا/فجر انتحاري نفسه في تجمع انتخابي في جنوب غرب باكستان اليوم الجمعة فقتل 70 شخصا في ثاني هجوم قبيل الانتخابات المقررة في 25 يوليو الجاري



وقال القائم بأعمال وزير الصحة في إقليم بلوخستان فايز كاكار لرويترز إن عدد القتلى ارتفع إلى 70 شخصا فضلا عن 120 مصابا.



وذكرت الشرطة في وقت سابق أن أكثر من 1000 شخص حضروا التجمع الانتخابي.



والتفجير هو أكبر هجوم في باكستان منذ أكثر من عام والثالث المرتبط بالانتخابات هذا الأسبوع.









س.ي



بنا 1520 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/13 - 21 : 07 PM