المئات من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الخان الأحمر المهددة بالهدم من قبل الاحتلال رام الله في 13 يوليو/بنا/أدى المئات من الفلسطينيين صلاة اليوم الجمعة، فوق أراضي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة والمهددة بالهدم وترحيل سكانها قسرا لتنفيذ مشاريع استيطانية.





وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان إمام وخطيب الجمعة الشيخ ناصر القرم دعا إلى تلبية نداء الاستغاثة الذي أطلقه مواطنو الخان الأحمر، ونصرتهم بكل الطرق والوسائل المتاحة، والاعتصام في المكان لإسقاط مخطط التهجير.



ووجه رسالة للعالم أجمع، قائلا "إن وجودنا في الخان الأحمر الذي يحاول الاحتلال مصادرتها وإخلاء سكانها، هو تأكيد على وقوفنا ودعمنا لأهلها، فهي تعد بوابة القدس الشرقية والتي لا تزال آثار صلاح الدين الأيوبي قائمة فيها".



وتطرق الخطيب الى وحشية الاحتلال مع أهالي الخان الأحمر، واعتداءهم على النساء والأطفال والشيوخ، على مرأى ومسمع العالم، مشيرا إلى أن دول العالم لم تحرك ساكنا أمام الغطرسة والوحشية الإسرائيلية.



ولفت إلى ان الاحتلال مستمر بخرق جميع المعاهدات واتفاقيات جنيف التي تؤكد على حماية المدنيين وعدم تهجيرهم من مكانهم، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون الدولي والشرائع والأديان السماوية.



ووجه الخطيب رسالة للاحتلال ومن خلفه الإدارة الأميركية التي تدعمه وتسانده، مفادها ان الشعب الفلسطيني يرفض رفضا قاطعا مخططات الاحتلال، وتنفيذ صفقة القرن التي تحاول أميركا من خلالها تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حق العودة للاجئين.



وانطلقت عقب اداء الصلاة مسيرة باتجاه الشارع الرئيسي المحاذي للقرية احتجاجا على قرارات ومخططات الاحتلال بحق القرية وسكانها.



ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة باجراءات الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بلجم حكومة الاحتلال.



س.ي



بنا 1410 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/13 - 27 : 05 PM