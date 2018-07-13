وزير شؤون الشباب والرياضة يشيد بتحقيق المنتخب الوطني المركز الاول في بطولة غرب اسيا المنامة في 13 يوليو/ بنا / هنأ سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لالعاب القوى للمركز الاول في الترتيب العام لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات والتي اختتمت مؤخرا في الاردن بعد أن حقق المنتخب 35 ميدالية ملونة منها 20 ذهبية.

وبين وزير شئون الشباب والرياضة الى أن تحقيق المنتخب الوطني لهذا الإنجاز الكبير يعود إلى ما تحظى به الحركة الرياضية في المملكة بصورة عامة ورياضة «أم الألعاب» بشكل خاص من دعم كبير واهتمام دائما من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في تهيئة الأجواء المثالية أمام المنتخبات الوطنية، كما أن هذه الانجاز يترجم على أرض الواقع دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لاتحاد ألعاب القوى وتأمين كافة أسباب الظهور المتميز للمنتخب وصولاً إلى تحقيق هذا الإنجاز.



واشار الجودر إلى ان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يقود رياضة العاب القوى البحرينية الى تحقيق نجاحات تلو نجاحات بفضل ادارته الحكيمة لكافة منظومة اللعبة وتقديم كل الدعم والمساندة الى ابطالها في سبيل تحقيق الانجازات الرائعة باسم البحرين.



وأضاف أن الانجاز يشيع أجواء التفاؤل بتحقيق عدائي وعداءات البحرين انجازات بارزة في مشاركتهم المقبلة في دورة الالعاب الاسيوية والتي ستقام في اندونيسيا مشيدا بجهد وعطاء العدائين والعداءات وحرصهم على تمثيل المملكة بصورة مشرفة في المحفل الكبير.





ع إ ح/س.ي



بنا 1348 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/13 - 11 : 05 PM