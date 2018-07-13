جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار قادمة من سوريا القدس المحتلة في 13 يوليو /بنا/ قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صاروخ باتريوت لاعتراض طائرة بدون طيار قادمة من سوريا اليوم الجمعة.

وبين شاهد ل ( رويترز) في الجانب الخاضع لسوريا من هضبة الجولان إن الطائرة تحطمت.



وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بشأن الحادث اليوم "أُطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة بدون طيار اقتربت من ناحية سوريا".



وتأتي الواقعة بعد يومين من إطلاق جيش الاحتلال صاروخ باتريوت أسقط طائرة استطلاع سورية دون طيار غير مسلحة قرب بحيرة طبريا في شمال البلاد .





س.ي



بنا 1345 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/13 - 10 : 05 PM