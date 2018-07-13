سمو رئيس الوزراء يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة نجاح حفيدة سموه بتنفيذ أول طلعة جوية لها على متن طائرة قتالية المنامة في 13 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه عدداً من برقيات التهاني والتبريكات من كبار المسئولين والمواطنين في المملكة وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي و الكبير الذي حققته حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بإقلاعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة من قاعدة الشيخ عيسى الجوية وبما أظهرت خلال تحليقها من تمكن وعزيمة وثقة، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ سمو رئيس الوزراء وأن يمتعه بوافر الصحة والسعادة ويسدد خطاه لما فيه خير وصلاح مملكة البحرين.







وقد تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقيات تهنئة من كل من :



- الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا - وزير شئون الكهرباء و الماء



- سمير عبد الله ناس - رئيس غرفة و تجارة و صناعة البحرين



- الدكتورة كوثر راشد المعاودة - الوكيل المساعد للموارد البشرية في وزارة التربية و التعليم



- حامد محمد ابو الفتح - مدير ادارة نظام المعلومات في جهاز المساحة و التسجيل العقاري



- الدكتور هشام الرميثي - مدير المعهد الديني



- بيتسي ماتيسون - نائب رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والتسامح



- سهير سند راشد المهندي



- علي حسين يتيم



- د.ليلى محمد سلمان المحميد



-شوقي عبدالرحمن المناعي و اولاده



- مجيد عبدالعال





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1045 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/13 - 59 : 01 PM