وزير الخارجية الكويتي يلتقي الممثل الاعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الاوروبي

بروكسل في 13 يوليو / بنا / التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الجمعة الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في العاصمة البلجيكية بروكسل.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية انه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشتركة بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي في كل المجالات وبحث مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأشادت موغريني بالجهود والمساعي المقدرة التي تقوم بها دولة الكويت حيال تلك القضايا متطلعة الى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين.





ع ذ



بنا 1032 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/13 - 39 : 01 PM