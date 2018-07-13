سمو رئيس الوزراء يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

المنامة في 13 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، عبر سموه فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، متمنياً سموه لفخامته وافر الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي الصديق تحقيق المزيد من التقدم والرقي.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 0952 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/13 - 00 : 01 PM