سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء تايلند‎ بنجاح عملية إنقاذ الأطفال المحتجزين داخل الكهف

المنامة في 13 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر اليوم ببرقية تهنئة إلى معالي الجنرال برايوت تشان أوشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، بمناسبة نجاح عملية إنقاذ الأطفال أعضاء فريق كرة القدم الاثني عشر ومدربهم الذين كانوا محتجزين داخل كهف في تايلاند.



وأعرب سموه عن خالص تهانيه لشعب مملكة تايلاند الصديقة وأسر الأطفال بهذه المناسبة السعيدة.



وأشاد سموه بما قامت به حكومة مملكة تايلاند الصديقة برئاسة معالي الجنرال برايوت تشان أوشا من جهود كبيرة وما وفرته من تجهيزات أسهمت في نجاح عملية الانقاذ.



وقال سموه: "إن ما قامت به حكومتكم من جهود كبيرة أثناء عملية الانقاذ والتي كانت على مسمع ومرأى من العالم قدمت المثل للعالم في القوة والصلابة في تجاوز التحديات ومواجهة شتى الصعاب، ونالت احترام وتقدير جميع دول وشعوب العالم.



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي قامت بها فرق الانقاذ بمملكة تايلاند الصديقة وما تحلت به من مثابرة أثناء عملية انقاذ المحتجزين حتى خروجهم سالمين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 0951 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/13 - 58 : 12 PM