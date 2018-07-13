سمو ولي العهد يهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المنامة في 13 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ضمنها سموه صادق تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأشاد سمو ولي العهد في برقيته بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو، متمنياً سموه لفخامة الرئيس الفرنسي موفور الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق اضطراد التقدم والرخاء.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0950 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/13 - 56 : 12 PM