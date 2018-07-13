الكونغرس الأمريكي ومسؤولون امريكيون قلقون بشأن مخزون اليابان من البلوتونيوم

طوكيو في 13 يوليو / بنا / قالت جماعات يابانية إن الكونغرس ومسؤولو الحكومة الأميركيين أعربوا عن القلق بشأن مخزون البلوتونيوم لليابان.



وذكر موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني انه خلال فعالية أقيمت في طوكيو يوم امس الخميس أعلنت "مبادرة الدبلوماسية الجديدة"، وهي منظمة غير ربحية، ومجموعة أخرى بشكل مشترك نتائج اجتماعات عقدت مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ومسؤولين أميركيين. وعقدت الاجتماعات ثلاث مرات حتى شهر يونيو الماضي .



يذكر أن اتفاق التعاون النووي الذي أبرم بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية عام 1988 يسمح لليابان بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد وإعادة تدوير البلوتونيوم لاستخدامه في المفاعلات. وستنتهي صلاحية الاتفاق في السادس عشر من يوليو ولكن من المتوقع أن يتم تجديده بشكل تلقائي.



وأشار أحد المشاركين في الفعالية إلى مخاوف في الولايات المتحدة بأنه يجب على اليابان أن تشرح بالتفصيل كيف تخطط لتقليص مخزونها من البلوتونيوم والذي وصل إلى سبعة وأربعين طنا.



وتقول لجنة الطاقة الذرية اليابانية إنها تعتزم صياغة سياسة أساسية جديدة حول طرق خفض مخزون البلاد من البلوتونيوم.





ع ذ



بنا 0804 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/13 - 10 : 11 AM