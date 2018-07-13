السيطرة على حريق ضخم في محيط مطار القاهرة

القاهرة في 13 يوليو / بنا / أعلن متحدث عسكري مصري أن الحريق الضخم الذى وقع مساء امس في محيط مطار القاهرة نجم عن انفجار خزاني وقود في مخزن تابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية بصلاح سالم وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة .



ونقل موقع " النيل " الإخباري عن مصدر أمنى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت 12 سيارة اطفاء و 2 سيارة خزان مياه .



وقد تم نقل المصابين ال 12 في الحادث إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق ومنع تكرار مثل تلك الحادثة مرة أخرى.



من جانبه ، أكد وزير الطيران المدني يونس المصري عدم تأثر حركة الملاحة الجوية بالمطار مشيراً إلى ان حركة الطيران تسير بشكل طبيعي .





ع ذ



بنا 0737 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/13 - 42 : 10 AM