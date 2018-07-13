اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات تهيب بالطلبة وأولياء الأمور بعدم التعامل مع أي جهة استشارية للدراسة في الخارج قبل التأكد من ترخيصها

المنامة في 13 يوليو / بنا / ترأس الدكتور فوزي الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، حيث تدارست اللجنة المؤهلات المحولة إليها، واستوفت عددًا منها في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، فيما لم تستوفِ عددًا آخر لمخالفته معايير وضوابط اللجنة المقررة لها، وأجلت البت في بعض الطلبات التي تتطلب المزيد من الدراسة والرجوع إلى الجهات ذات العلاقة خارج المملكة.



كما تدارست اللجنة التقارير المقدمة إليها بشأن برامج السنة الدولية الأولى International Year One، حيث تبين توافق تلك التقارير مع موقف اللجنة الذي يعد امتدادًا للالتزام الأساسي المتمثل في المعايير والضوابط الموحدة للمنظومة الأكبر لدول مجلس التعاون، والتي اتفقت على عدم التوجيه والإرشاد والتوصية بمؤسسات تعليم عال خارجية تقدم اشتراطات تفضيلية للطلبة الوافدين بشكل عام والخليجين على وجه خاص، خلافًا لما هو مطبق على أبناء الدولة التي تقع فيها الجامعة، بهدف استقطاب الطلبة وتحقيق أهداف ربحية بحتة، فضلًا عن طرح برامج لا تتوافق مع سوق العمل المحلي والخليجي.



وتم بحث عدد من طلبات الاستشارة ببرامج التعليم العالي الأجنبية، سواءً الواردة من الأفراد أو من المؤسسات التعليمية الأجنبية، حيث تمت التوصية بإدراج بعضها وإرجاء النظر في البعض الآخر، وذلك لمزيد الدراسة أو لعدم توافقها مع المعايير والضوابط المقررة للجنة أو لعدم تلبيتها لاحتياجات سوق العمل.



وجددت اللجنة دعوتها للطلبة إلى ضرورة مراجعة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، وذلك تجنبًا لأية إشكالات قد تواجه الطالب بعد التخرج يتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.



كما دعت اللجنة الطلبة وأولياء أمورهم إلى ضرورة توخي الحذر قبل التعامل مع أي مكاتب استشارية غير مرخصة من قبل الوزارة لتقديم الخدمات التعليمية للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، بحسب المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، وذلك تفاديًا لأي استغلال من قبل هذه الجهات التي تعمل خارج نطاق القانون.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 0633 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/13 - 43 : 09 AM