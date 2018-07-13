مطالعات صحف مملكة البحرين

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2018/07/13 - 42 : 09 AM
المنامة في 13 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/ الملك يتلقى برقية شكر من أمير الكويت
/ رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني
/ اللجنة البرلمانية المشتركة لإعادة توجيه الدعم تقرر: زيادة في إعانات وعلاوات الدعم
/ مركز «دراسات» يوقع اتفاقية تعاون مع منتدى أصيلة الثقافي الدولي
/ وزارة الإسكان تنتهي من توزيع أكثر من 690 وحدة بمشروع اللوزي
/ بمناسبة نجاح أول طلعة جوية لعائشة بنت راشد: رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
/ الأميرة سبيكة تهنئ عائشة بنت راشد لقيامها بأول طلعة جوية قتالية
/ استمرارا في تنفيذ توجيهات ولي العهد: فتح مسار للدوران يمينا عند دوار وليّ العهد إلى شارع خليفة بن سلمان
/ بلدية الشمالية خالفت 48 وحدة إسكانية بـمـدينة حـمد وأحــالت 26 مـنـها إلى النيابة العامة
/ خلال 4 سنوات: بلدية الجنوبية تصدر 18 ألف رخصة مختلفة وإزالة 747 سيارة سكراب
/ وزير الخارجية يطالب بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي من أجل القضاء نهائيا على داعش ومنع ظهور أي منظمة إرهابية مشابهة مستقبلا
/ وزارة الإعلام تعرب عن استهجانها لمحاولات قطر المتكررة إقحام السعودية في «بي آوت»
/ للتوعية بدور السلطة التشريعية: أمانتا «الشورى والنواب» تشاركان في فعاليات «مدينة شباب 2030»
/ المحرق تضع حظر جمع المال بالمساجد على طريق التنفيذ
/ القائد العام يتفقد عددا من الوحدات ويشيد بالمستوى المتقدم لقوة الدفاع
/ أمين عام الشورى يؤكد: تميز العلاقات البحرينية المصرية
/ مستشار رئيس الوزراء ينوه بمسار العلاقات بين البحرين وبروناي
/ الاحتفال بتخريج دورة للمستجدين العسكريين في سلاح البحرية الملكي
/ الباحث الفلكي العصفور: تعامد الشمس فوق الكعبة الأحد 15 الجاري
/ وفد شرطة «دورهام» البريطانية يطلع على نظم العمل بإدارات الداخلية
/ الأشغال تكرم الحاصلين على شهادة الآيزو في التدقيق الداخلي
/ خلال 10 أيام: «العمل» تسجل 85 انتهاكا لقرار «حظر العمل خلال الظهيرة»
/ ولي عهد شاه إيران يحمل النظام الإيراني مسؤولية الأزمة الطاحنة في نقص المياه
/ «إعلان بروكسل» يطرح استراتيجية جديدة للناتو في الشرق الأوسط
/ وفاة نائب رئيس وزراء إيراني سابق عن 86 عاما بعد فترة طويلة في السجن
/ القضاء الألماني يجيز تسليم رئيس كاتالونيا السابق إلى مدريد في قضية اختلاس أموال
/ عراقيون يحتجون عند حقول نفط للمطالبة بوظائف وخدمات أساسية
/ ترامب يبدأ زيارة لبريطانيا على وقع خلافات وأزمة سياسية بسبب بريكست
/ القوات السورية تدخل مدينة درعا وترفع العلم
/ طالبان تشن هجوما أوقع عددا كبيرا من الضحايا بشمال شرق أفغانستان
/ ترامب: إيران ستسعى لاتفاق جديد والعقوبات المقبلة تؤثر على اقتصادها
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بنا 0632 جمت 13/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/13 - 42 : 09 AM