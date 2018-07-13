جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس الجمهورية الفرنسية باليوم الوطني لبلاده

المنامة في 13 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.



مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو.





ن.ع/ع ذ



بنا 0623 جمت 13/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/13 - 36 : 09 AM